La Juventus ieri sera all'Allianz Stadium ha portato a casa i 3 punti in una partita che si stava mettendo male. La Lazio è partita benissimo e si è portato in vantaggio con Correa su "assist" di Kulusevski. Ma poi i bianconeri si sono registrati e hanno rimesso in moto con decisione la pressione, il giro palla e il killer instinct. Ed ecco arrivare il pareggio di Rabiot verso fine primo tempo e la doppietta di Morata nella ripresa.



Qui di seguito potete rivedere gli highlights di Juve-Lazio 3-1