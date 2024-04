Laha finalizzato con successo l'aumento di capitale da 200 milioni di euro. Questo costituisce l'ultima fase di un percorso delicato che, nei mesi recenti, ha garantito la solidità finanziaria e patrimoniale del club bianconero.: tornare ine perseguire il piano di risanamento e sviluppo con lo sguardo rivolto al 2026-27.Questo importante traguardo segna un passo fondamentale per ildella, consolidando la sua posizione finanziaria e preparandola per sfide ancora più ambiziose. Con la sicurezza finanziaria garantita, il club può ora concentrarsi pienamente sulla sua missione di ritorno ai vertici del calcio europeo e sul perseguimento dei suoi obiettivi di crescita e sviluppo a lungo termine. Ladiventa così il centro nevralgico per la realizzazione di questi progetti ambiziosi, mentre la Juventus guarda avanti con determinazione e fiducia verso il futuro.