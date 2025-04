Juventus, l'attacco non segna: 'Boniperti si sarebbe inventato qualcosa'

AFP via Getty Images

Claudio Gentile 'consiglia' la Juventus sul mercato

Nella sua intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus ha detto la sua anche sul "blocco" dell'attacco bianconero, che ultimamente sta faticando molto a trovare la via del goal: "Chi servirebbe di più tra i giocatori dei miei tempi? Paolo Rossi, un goleador speciale. Vlahovic e Kolo Muani non segnano da un po’, ma anche questo con Boniperti non sarebbe successo: Giampiero si sarebbe inventato qualcosa per aiutarli a sbloccarsi".E sui difensori della "nuova" generazione: "Qualcuno c’è ("vecchio stampo", ndr). Mi ha fatto una bella impressione anche il ragazzino del Parma,. Bisogna credere e puntare maggiormente sugli italiani. Era così ai miei tempi, ma pure adesso: Inter e Napoli sono in testa con un blocco azzurro".

E su, seguito dalla Juventus in chiave mercato: "Sarebbe un bel rinforzo, italiano. E sono convinto che alla Juventus diventerebbe ancora più forte. Ma di acquisti di spessore ne serviranno almeno uno per reparto per tornare a lottare fin da subito per lo scudetto. Una nuova rivoluzione non sarebbe da Juve, però bisognerà alzare il livello della squadra".