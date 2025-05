Juventus, l'attacco è ancora da assemblare. Cosa filtra

AFP via Getty Images

Igorsi trova a dover assemblare l’attacco anti Bologna come se stesse sfogliando un album Panini:è disponibile, Yildiz mancherà per squalifica, e su Vlahovic si spera fino all’ultimo. Alla Continassa è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di recuperare almeno una risorsa offensiva in vista della delicatissima trasferta di Bologna, vero e proprio spareggio per la Champions League.La missione non è impossibile, almeno per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, fuori contro il Monza a causa di un affaticamento muscolare al retto femorale destro, sta registrando segnali incoraggianti. Dopo giorni di terapie e lavoro personalizzato, il numero 9 bianconero sembra in ripresa e oggi potrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo., capocannoniere stagionale della Juventus con 14 gol, non vuole mancare a un appuntamento così importante.

Più complicata, invece, la situazione di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese continua a convivere con un fastidioso dolore al tendine d’Achille che finora non gli ha dato tregua. Nonostante lo staff medico lo stia seguendo con attenzione e il giocatore non abbia alzato bandiera bianca, la sua presenza al Dall’Ara resta fortemente in dubbio. Ogni giorno che passa sembra allontanarlo un po’ di più dalla convocazione.Con due punti interrogativi così pesanti, Tudor dovrà attendere ancora prima di definire con certezza l’assetto da opporre al Bologna. La speranza, però, è che almeno Vlahovic possa essere della partita. Una sua presenza, anche a mezzo servizio, sarebbe già un segnale di forza in una sfida che vale mezza stagione.