Juventus, l'attaccante arriva con l'assist di Totti?

AFP/Getty Images

Arnaud Kalimuendo resta nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante francese continua a essere seguito con attenzione dalla dirigenza bianconera, che lo considera un profilo interessante in vista della prossima sessione di calciomercato. La sua crescita in Ligue 1, infatti, non è passata inosservata e le sue prestazioni con il Rennes hanno attirato l’interesse di diversi top club europei.Acquistato nel 2022 dal Rennes per circa 20 milioni di euro, Kalimuendo ha saputo imporsi come uno dei giovani più interessanti del campionato francese. Nella stagione 2024-2025 ha collezionato 15 gol e 5 assist in 41 presenze complessive, confermandosi un attaccante dinamico, veloce e capace di essere decisivo sia come finalizzatore che come assist-man.

A rafforzare la possibilità di un trasferimento in Italia ci sarebbe anche il coinvolgimento dell’agenzia di scouting legata a Francesco Totti, che da tempo monitora il giocatore. La Juventus valuta attentamente il profilo di Kalimuendo, che potrebbe rappresentare una valida opzione per rinnovare il reparto offensivo, soprattutto in caso di cessioni eccellenti in estate.La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i contatti sono avviati e i bianconeri osservano con interesse.