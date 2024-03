Secondo l'edizione odierna del quotidiano 'Tuttosport', la Juventus sta valutando la possibilità di includere Fabiocome contropartita nella trattativa per Teun, il centrocampista olandese dell'Atalanta, il cui cartellino è stimato tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro. Miretti, centrocampista classe 2003, ha guadagnato spazio quest'anno nella squadra bianconera ma non è considerato fondamentale per il futuro della squadra.Koopmeiners, ventisei anni, è attualmente sotto contratto con l'Atalanta fino al 30 giugno 2027. La società bergamasca lo ha acquistato nell'estate del 2021 dall'AZ Alkmaar per 14 milioni di euro, ma ora valuta il suo cartellino quattro volte di più rispetto al prezzo d'acquisto.L'ex allenatore della Juventus, Massimo Carrera, ha commentato sulla possibilità che la Juventus punti su Koopmeiners per la prossima stagione, affermando che sarebbe una soluzione eccellente. Carrera ha elogiato le qualità del giocatore olandese, definendolo forte, dinamico e completo, sottolineando la sua capacità sia in fase difensiva che offensiva.