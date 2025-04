Getty Images

Juventus, l'Atalanta fissa il prezzo di Lookman

un' ora fa

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo nel corso della sessione estiva di calciomercato. Forse anche più di uno complici i probabili addii di Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Un nome che scalda particolarmente dalle parti della Continassa è quello di Ademola Lookman dell'Atalanta. I nerazzurri di Bergamo, stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, valuterebbero l'attaccante nigeriano per una cifra di almeno 60 milioni di euro. La Vecchia Signora conferma interesse per il giocatore, ma non sarà facile.