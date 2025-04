Juventus, l'Atalanta fissa il prezzo di Lookman

Getty Images

La Juventus è pronta a sferrare l’attacco decisivo per Ademola Lookman, attaccante nigeriano protagonista di un’ottima stagione con l’Atalanta. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha individuato proprio in lui il rinforzo ideale per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica juventina, lavora da tempo sottotraccia per cercare di portare il giocatore a Torino. I primi contatti risalgono a diversi mesi fa, quando il dirigente bianconero fu avvistato a Bergamo per una cena con il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico. Un incontro che ha gettato le basi per una trattativa complessa, ma non impossibile.

L’Atalanta, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello. La richiesta si aggira attorno ai 60 milioni di euro, una cifra importante ma non irraggiungibile per la Juve, soprattutto in caso di cessioni eccellenti che possano finanziare l’operazione.Lookman, autore di gol decisivi e prestazioni di alto livello, rappresenterebbe un innesto di qualità, velocità e imprevedibilità. La Juve ci crede, e ora è pronta a fare sul serio per portarlo alla Continassa.