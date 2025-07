Juventus, l'Atalanta fissa il prezzo di Ederson

AFP via Getty Images

Continuano a circolare voci di mercato attorno a Ederson, centrocampista dell’Atalanta reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra. Il brasiliano è stato uno degli uomini chiave per il successo della Dea, tanto da essere considerato un pilastro anche per il nuovo progetto tecnico targato Ivan Juric.Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta ha fissato il prezzo del suo gioiello: 55 milioni di euro. Una cifra importante, che rappresenta sia il valore attuale del giocatore che la volontà del club bergamasco di non svendere uno degli elementi più determinanti della rosa.

Sia Juventus che Inter hanno mostrato interesse per Ederson nelle scorse settimane. Entrambi i club sono alla ricerca di un centrocampista completo, capace di garantire quantità, inserimenti e anche gol. Tuttavia, la valutazione molto alta rappresenta un ostacolo non da poco, soprattutto in un’estate di mercato condizionata da equilibri economici delicati.