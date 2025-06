Juventus, il piano per Laporte: costi e ingaggio

Getty Images

Laporte torna in corsa: esperienza e qualità

In casa Juventus si rivedono le strategie di mercato dopo i cinque gol subiti contro il Manchester City e l’infortunio di Savona . La lesione capsulo-legamentosa dell’esterno costringerà il giovane terzino a uno stop di almeno due mesi. A peggiorare la situazione ci sono anche le condizioni non ottimali di. La priorità, dunque, diventa l’acquisto di un nuovo difensore centrale: affidabile, pronto e con esperienza internazionale.Tra i nomi più caldi figura quello di Aymeric Laporte, ex Manchester City oggi all’Al-Nassr. Il difensore spagnolo, 31 anni, vuole tornare in Europa dopo due stagioni in Arabia Saudita. Con 30 presenze totali e 5 gol nella stagione appena conclusa, Laporte ha dimostrato di avere ancora molto da offrire. Dopo sei anni all’Athletic Bilbao e cinque al City, nel 2023 si era trasferito per 23 milioni, attirato da un ingaggio monstre da 25 milioni annui.

La proposta della Juventus

Concorrenza viva, ma la Juve ci crede

Il contratto con l’Al-Nassr scade nel 2026, ma la Juve è pronta a fare leva sulla voglia del giocatore di rientrare nel calcio europeo. Secondo calciomercato.com , bianconeri sarebbero pronti a offrire 10 milioni per il cartellino e un contratto triennale da 15 milioni netti complessivi. In cambio, Laporte avrebbe un ruolo da titolare e visibilità internazionale.Sull’ex City c’è anche l’interesse dell’Athletic, che sogna un ritorno a Bilbao, ma la Juventus punta sul fascino della Champions e su un progetto ambizioso. Il mercato dei difensori è appena iniziato, ma Laporte è già più di una suggestione.