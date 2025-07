Juventus, Laporte può arrivare? Le ultime

Getty Images

Aymeric, difensore centrale classe 1994 e attualmente in forza all’in Arabia Saudita, sembrerebbe destinato a non vestire la maglia dellanella prossima stagione. Nonostante il suo nome sia stato recentemente accostato ai bianconeri in ottica mercato, le ultime indiscrezioni allontanano il giocatore da Torino.Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il futuro di Laporte potrebbe essere nuovamente in Liga. L’Athletic Bilbao, club dove il difensore è cresciuto e si è affermato prima del passaggio al Manchester City, avrebbe già avviato i contatti formali con l’Al Nassr per valutare la fattibilità di un ritorno in Spagna.

La trattativa, secondo le fonti, potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con la volontà del giocatore che sembra orientata verso il ritorno in Europa e, nello specifico, in Liga.Per la Juventus, dunque, Laporte non rappresenta più una pista calda, con la dirigenza bianconera che si concentrerà su altri profili per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.