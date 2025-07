Juventus, sfuma la pista Laporte? Può tornare all'Athletic Bilbao, contatti avviati

Redazione Calciomercato

Blitz dell'Athletic Bilbao

Tra i nomi spendibili per rinforzare il reparto difensivo dellac'è anche quello di, centrale spagnolo di proprietà dell'Al-Nassr che, in tempi recenti, è stato frequentemente accostato al club bianconero. L'ex centrale del Manchester City, infatti, sarebbe fortemente tentato dal ritorno in Europa e quella bianconera poteva sembrare una delle papabili destinazioni per il difensore classe 1994 che, nelle ultime due stagioni, ha giocato con l'Al-Nassr sul palcoscenico della massima serie saudita.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'Athletic Bilbao ha avviato i primi contatti formali con il club saudita ed è pronto a presentare un'offerta ufficiale per riportare il classe 1987 al San Mames dove Laporte ha già giocato dal 2012 al 2018 prima di trasferirsi al City.