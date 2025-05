Juventus, l'Allianz Stadium in mostra al MAXXI di Roma: l'iniziativa

Getty Images

L'Allianz Stadium in un'importante mostra

Dal sito ufficiale della Juventus , una interessante notizia relativa all'C’è anche l’Allianz Stadium tra i protagonisti della mostra, fino al 26 ottobre alL’esposizione, che riunisce, propone un racconto affascinante dell’evoluzione di questi luoghi iconici, analizzandone il valore architettonico, culturale e sociale. Gli stadi vengono presentati come spazi vivi, in costante trasformazione, capaci di rappresentare passioni collettive, rigenerazione urbana e identità delle città.

Spicca, fra questi 54 progetti, la presenza dell’Allianz Stadium, inserito nel percorso espositivo come esempio di impianto moderno e innovativo: una struttura all’avanguardia, concepita per offrire un’esperienza unica, in equilibrio tra funzionalità, design e sostenibilità.Un riconoscimento importante, che sottolinea come il nostro stadio sia un punto di riferimento nell’architettura sportiva contemporanea, capace di coniugare emozione, tecnologia e visione.