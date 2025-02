Juventus, l'allenamento verso l'Inter: su cosa ha lavorato la squadra

Verso Juventus-Inter: il report dell'allenamento e le ultime notizie

Proseguein vista del derby d'Italia, che si giocherà all'Allianz Stadium domenica sera alle 20:45. I bianconeri affrontano l'Inter nel mezzo dei playoff di Champions contro il PSV, con il ritorno che ci sarà mercoledì, tre giorni dopo. Calendario impegnativo per la Juventus che si gioca molto della sua stagione in questo periodo.Domani la vigilia con l'ultimo allenamento in mattinata e poi la conferenza stampa di Thiago Motta, che parlerà alle 13:45 (Inzaghi invece parlerà alle 12). Di seguito il report dell'allenamento odierno svolto dalla squadra bianconera.

"La Juventus, dopo la vittoriosa serata europea di Champions League, è tornata a focalizzarsi sul campionato dove è reduce dalle due vittorie consecutive contro Empoli e Como.I bianconeri, infatti, sono attesi domenica 16 febbraio 2025 dal Derby d'Italia, valido per la venticinquesima giornata di Serie A. L'appuntamento è fissato alle ore 20:45 e il palcoscenico sarà, come in occasione della sfida di martedì 11 contro il PSV Eindhoven, l'Allianz Stadium".Esercitazioni tecniche e partitella, ecco su cosa ha lavorato Thiago Motta come riportato sul sito della Juve: "Oggi, venerdì 14 febbraio 2025, la squadra si è ritrovata alla Continassa per continuare a preparare la sfida contro i nerazzurri: dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento"Domani sarà vigilia di gara e questo sarà il programma della giornata: in mattinata è previsto un nuovo allenamento presso il centro sportivo bianconero e successivamente, alle ore 13:45, Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa di presentazione del match. Conferenza stampa che sarà, come sempre, visibile in diretta, previa registrazione a Juventus.com".