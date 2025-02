Juventus, l'allenamento dalla Continassa: Thiago parla alla squadra, Kelly osserva a bordocampo

L'allenamento in diretta

Ore 11.30. Puntualissimi. Lascende in campo alla, quasi come tutti i giorni. "Quasi" perché sugli spalti c'è una sorpresa: un nutrito gruppo di tifosi - circa 260 - ha avuto accesso all'impianto e guarderà l'intero allenamento.. Ci sono però tutti gli altri, e non è un dettaglio nella settimana che porta alla sfida di venerdì contro il Como.12.30 - Si chiude l'allenamento alla Continassa. Con il discorso di Motta ad Alberto Costa e con Vlahovic sotto la "curva" dei tifosi.

12.17 - Squadra divisa in due. Calcetto per due formazioni e gli altri a correre sul campo 2. Grande giocata di Vlahovic e ben due gol di Alberto Costa.12.15 - Applausi per Motta dagli spalti.12.10 - Finisce la sessione di scambi a due tocchi. Il livello d'intensità era salito, proprio come richiesto da Motta.12.05 - Lungo discorso alla squadra di Thiago Motta, che ha condiviso le sue osservazioni sull'allenamento in corso. Si riparte con lo stesso esercizio di possesso.11.55 - Prima fase di esercitazione sul possesso. Squadra divisa in tre gruppo. Ora si riparte, mischiando le formazioni.11.42 - Esercitazione di passaggi alla Continassa. Kelly osserva da bordocampo, è seduto di fianco a Giuntoli e Stefanelli.11.37 - Assente ancora Cambiaso, confermati out Kalulu e Milik oltre naturalmente a Cabal e Bremer. Si inizia con dei giri di campo a ritmo lento.11.35 - Ultime burocrazie per Kelly, che non è presente per il primo allenamento in gruppo.11.30 - Si inizia con un discorso di Thiago Motta, che parla alla squadra per 5 minuti. Dopodiché si passerà alla prima fase della seduta, prettamente atletica.