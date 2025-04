Juventus, l'allenamento: c'è McKennie, Tudor inizia con un discorso

L'allenamento in diretta

Allenamento aperto in casa Juve: il primo dell'era Tudor. Circa 300 tifosi allo Juventus Training Center della Continassa, dove i bianconeri sono scesi in campo alle 11.30 per la seduta mattutina, che s'incastra nella settimana che va in direzione Parma. Per la Juventus, obiettivo primario: vincere, 3 punti, conquistare un altro pezzo di qualificazione Champions.12.15 - Termina qui la seduta, almeno quella aperta al pubblico.12.10 - Torello continuato alla Continassa, ora un momento meet&greet con i giocatori e i tifosi presenti.Applausi per Tudor e un "Benvenuto" piovuto dagli spalti. Il mister saluta e ringrazia.

squadra in campo al JTC, presenti anche Giuntoli e Scanavino. Si rivede McKennie in gruppo. Fuori Koopmeiners e Yildiz. Subito il discorso di Tudor alla squadra.Bremer in campo per le ripetute. Il difensore brasiliano è sceso sul secondo terreno di gioco del JTC per svolgere lavoro atletico.A partire dalle 11.30, l'allenamento sarà descritto in diretta su IlBiancoNero.com: leggi tutte le ultime sul nostro portale.