Juventus, allenamento aperto: la diretta

13:12 - Partitelle e allenamento finito. Il triangolare lo vince la squadra con la casacca blu

13:00 - Chiesa ha provato a rientrare, ma zoppicava e non calciava con il destro. Allegri: "Fede, vieni fuori", e lui lascia il campo per rientrare nello spogliatoio

12:47 - Chiesa zoppica e viene accompagnato fuori dal campo, si butta a terra e viene assistito - visibilmente dolorante -, dallo staff medico. Il problema é alla caviglia destra

12:44 - Chiesa a terra dopo un contrasto con Alex Sandro, lo staff medico interviene

12:42 - Allegri bacchetta ancora i suoi: "Sempre a lamentarvi, non abbiamo tempo"

12:37 - Anche Danilo lavora a parte su un altro campo

12:34 - Inizia il lavoro differenziato sul campo Mattia De Sciglio

12:32 - Iniziano le partitelle, triangolare con le porte posizionate al limite dell'area. Senza casacca: Djalò, Gatti, Nicolussi, Alex Sandro, Fagioli, Nonge, Milik. Casacca rosa: Yildiz, Vlahovic, Kostic, Locatelli, Muharemovic, Bremer, Weah. A bordocampo, con la casacca blu: Alcaraz, Miretti, Cambiaso, Rugani, Chiesa, Iling, Kean, Turicchia

12:27 - Da sottolineare l'intensità del lavoro odierno: esercizi che richiedono un importante dispendio energetico e pochi tempi di recupero

12:26 - Poco lucido in questa fase Federico Chiesa, tanti errori per lui sia nei passaggi, nei tentativi di dribbling e nei tiri

12:20 - Cambia l'esercizio: 3 contro due a partire da centrocampo. L'indicazione di Allegri é chiara: "Sì, ma dobbiamo far gol eh"

12:10 - Presente la dirigenza a bordocampo: Giuntoli, Manna, Cherubini, Pessotto, Scanavino. Allegri spesso a colloquio con lo psicologo della squadra, Giuseppe Vercelli

12:00 - Si divide in due il gruppo per due partitelle con 4 porte ad alta intensità. Circa 400 i tifosi presenti al JTC della Continassa

11:55 - Proseguono gli esercizi di riscaldamento con il pallone

11:50 - Non si allenano con il resto del gruppo: Danilo, De Sciglio, McKennie, Rabiot, Perin

11:45 - Via all'allenamento, corsa di riscaldamento

11:45 - Moise Kean comincia l'allenamento con il gruppo

11:40 - Tra i giovani della Next Gen presenti oggi: Daffara, Muharemovic, Palumbo, Turicchia, Perotti

11:30 - Academy del Belgio presenti alla Continassa per accogliere la squadra che scende in campo per l'allenamento

Nell'abbraccio caloroso dei suoi tifosi, latrova il sostegno necessario per affrontare con determinazione il prossimo big match contro il. In vista di questa sfida cruciale, i bianconeri decidono di aprire le porte del loro centro sportivo alla Continassa, offrendo ai fan un'occasione unica di avvicinarsi alla squadra e di trasmettere il proprio sostegno. La giornata si apre con un allenamento mattutino intenso, durante il quale i giocatori si dedicano con impegno e concentrazione alla preparazione tattica e fisica per l'incontro imminente.Come al solito, occhi puntati sugli spunti tattici che le partitelle offriranno, qualcosa che magari si potrà rivedere anche nella partita del Maradona . Altro elemento d'interesse, assenti e presenti, condizioni di forma dei calciatori che scenderanno in campo guidati da Massimiliano Allegri e dal suo staff.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.