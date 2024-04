Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Fiorentina in conferenza stampa e ha risposto anche alla domanda sulla probabile formazione, lasciando però qualche dubbio. "Domattina ultimo allenamento, ci sono un po' di virus in giro... poi deciderò, prima non riesco. Stiamo tutti bene, la vittoria ci dà fiducia. Serve una partita giusta, dal punto di vista caratteriale. Rispetto a Roma, l'altro giorno abbiamo vinto quasi tutti i contrasti". Vedremo se ci sarà qualche indisponibilità dell'ultimo minuto a causa del virus di cui ha parlato il tecnico bianconero. Se così non fosse, allora si potrebbe rivedere la stessa formazione scesa in campo contro la Lazio in Coppa Italia.