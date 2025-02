Juventus, l'aiuto della Next Gen per il bilancio: i numeri

AFP via Getty Images



Un'estate di partenze senza plusvalenze

Negli ultimi anni, la Juventus ha spesso faticato a generare ricavi significativi dal mercato in uscita, affidandosi più a operazioni di contenimento dei costi che a vere plusvalenze. Tuttavia, nella semestrale del club relativa al periodo luglio-dicembre 2024, emerge un dato in controtendenza:La Juventus ha salutato numerosi protagonisti delle ultime stagioni., chi per scadenza di contratto, chi per mancato rinnovo, chi per cessione a valori vicini a quelli di bilancio.



La NextGen salva il bilancio

Matías Soulé è stato ceduto per 26 milioni di euro;

è stato ceduto per 26 milioni di euro; Dean Huijsen ha portato nelle casse bianconere 18 milioni di euro;

ha portato nelle casse bianconere 18 milioni di euro; Samuel Iling - Junior e Enzo Barrenechea sono stati ceduti all'Aston Villa per un pacchetto da 22 milioni di euro, come parte dello scambio che ha portato Douglas Luiz alla Juventus;

- e Enzo sono stati ceduti all'Aston Villa per un pacchetto da 22 milioni di euro, come parte dello scambio che ha portato Douglas Luiz alla Juventus; Hans Nicolussi Caviglia è stato ceduto al Venezia, generando un ulteriore introito.



Un modello sostenibile o un rischio futuro?

Il filo conduttore di queste operazioni è stato l'assenza di. Il club ha preferito liberarsi di ingaggi pesanti o evitare minusvalenze, scegliendo cessioni a prezzo di pareggio o rescissioni contrattuali. Questa strategia ha ridotto i costi operativi, ma non ha portato introiti diretti in grado di incidere sui conti del club.A bilanciare il mercato estivo in uscita ci ha pensato, sorprendentemente, la NextGen. La seconda squadra bianconera, nata per valorizzare i giovani talenti, si è rivelata una risorsa cruciale per le finanze del club. I principali ricavi derivanti dalle cessioni sono arrivati infatti dai giovani cresciuti nel vivaio.In totale, queste operazioni hanno garantito circa 66 milioni di euro di plusvalenze, cifra che rappresenta quasi interamente la voce relativa alle cessioni nella semestrale bianconera.Se da un lato lasi è dimostrata una fonte importante di ricavi,Il vice di Monchi, dirigente dell'Aston Villa, aveva infatti sottolineato come la Juventus stesse cedendo alcuni dei suoi migliori prospetti, evidenziando il rischio di un indebolimento del progetto di crescita interna.L’abilità della Juventus starà nel trovare un equilibrio tra la valorizzazione economica dei propri talenti e la necessità di costruire una squadra competitiva. La strategia adottata in questa sessione di mercato ha garantito respiro ai conti bianconeri, ma sarà fondamentale evitare un’eccessiva dipendenza dalla cessione dei giovani per sostenere il bilancio.