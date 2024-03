Dalla Continassa hanno avviato da mesi i dialoghi con l’agente di, per cercare di prolungare l'accordo, anche se contemporaneamente si sta valutando la possibilità di ridurre la cifra degli emolumenti. Nonostante i rapporti rimangano cordiali, al momento non c'è ancora un accordo sui numeri. Tuttavia, i contatti sono costanti e recentemente è stata osservata la presenza a Torino di, manager del numero 9, tornato in Italia dopo un mese e mezzo dall'ultimo incontro (avvenuto durante Inter-Juve). Domenica scorsa, Ristic era presente allo Stadium per sostenere il suo assistito, ma il cartellino rosso mostrato a Dusan nel finale di gara ha reso il pranzo successivo un'esperienza difficile. La settimana non è stata facile per il centravanti, che ha anche dovuto rinunciare alla nazionale serba a causa di un infortunio alla schiena. Tuttavia, l'apparizione di Ristic a Torino suggerisce che ci sia un'apertura da parte della Juventus per trovare un accordo sul rinnovo contrattuale fino al 2028.