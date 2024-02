Il futuro di Massimiliano Allegri é un interrogativo per il mondo, oggi più che mai. Difficile possa cominciare la prossima stagione in scadenza, ancora più difficile che gli venga proposto un rinnovo alle cifre attuali. Si comincia, allora, a parlare dei possibili sostituti e, in queste ore, in pole ci sarebbe l'attuale allenatore del Bologna,L'agente del tecnico felsineo, Dario, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha detto: “Motta non conosce ancora il suo futuro, maL’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.Resta dunque in piedi la pista. In questi giorni, come ha raccontato calciomercato.com, ci sarebbe stato proprio un contatto diretto con l'entourage di Thiago Motta.