Non soltanto Juventus e Inter, anche il Napoli fa sul serio per Albert Gudmundsson. A confermare i rumors che girano da qualche giorni riguardo alle intenzioni dei partenopei nei confronti dell'attaccante islandese del Genoa, autore di 20 gol in questa stagione tra club e nazionale, è stato l'agente del giocatore Gabriele Giuffrida: “È vero - ha affermato colui che cura gli interessi professionali di Gudmundsson ai microfoni di Radio Kiss Kiss 24 - confermo che l’interesse del Napoli per Albert è assolutamente concreto“. Per cederlo, il Grifone pretende non meno di 35 milioni di euro. E occhio alla pista straniera. perché è seguito con interesse anche da Tottenham e Bayern Monaco.