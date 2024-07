Nonostante l'arrivo di, la Juventus continua a puntare anche su un altro difensore centrale, con Jean-Clairdel Nizza in cima alla lista dei desideri. L'idea è di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre Cabal è destinato a sostituire Daniele, per il quale ci sono interessamenti da parte di alcuni club arabi.Motta vuole costruire una squadra con due giocatori per ruolo, riflettendo la sua filosofia di calcio che non prevede titolari fissi. Questo è cruciale per la Juventus, considerando che la prossima stagione li vedrà impegnati in cinque competizioni: Serie A, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club.