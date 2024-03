La Juventus è andata ko ieri sera contro la Lazio. Un 1-0 che pesa sulla classifica e visto il momento nero per i bianconeri, ma non solo. Ad entrare nel mirino sono state anche le scelte di Allegri, tra le quali quella di schierare Mattia De Sciglio dal 1', al rientro dal lungo infortunio. Repubblica scrive: "Un anno esatto per De Sciglio, che l’ultima partita da titolare l’aveva giocata il 1° aprile 2023: dopo la panchina senza giocare contro il Genoa, una maglia da titolare contro la Lazio, scelta quantomeno curiosa durata solo 45’. Se l’esterno non partiva dal primo minuto da 363 giorni, la scelta di piazzare Kean al centro dell’attacco era obbligata, viste le assenze dello squalificato Vlahovic e dell’infortunato Milik: anche per lui l’ultima da titolare risaliva al 2023, all’11 novembre. Stupisce che il cambio di assetto sia arrivato proprio in queste condizioni, senza un vero tridente offensivo e nella partita che, come preannunciato da Allegri in conferenza, era un passaggio fondamentale per tornare a vincere. Il tocco magico che rendeva le sue scelte delle “allegrate”, sembra ormai svanito".