L'ACCOGLIENZA AD ALCARAZ NELLO SPOGLIATOIO

Tra poche ore ladovrà affrontare una delle gare più importanti dell'intera stagione nella delicatissima trasferta di Milano contro l'Inter. Inutile dire quanto sia importante per i bianconeri non perdere questa sfida e proprio per questo, serve la giusta carica per affrontare una partita come quella di domani sera. La stessa carica che è stata manifestata dai bianconeri nell'accogliere nello spogliatoio della Vecchia Signora il nuovo arrivatoCome si può vedere attraverso vari video che circolano sui social infatti, il centrocampista argentino è stato accolto in maniera calorosa dai suoi nuovi compagni, con il capitanoche si è fatto carico della sua leadership per incoraggiarlo al meglio:". E' stata questa la risposta del brasiliano dinanzi alla tensione mostrata da Alcaraz, che ha poi ricevuto l'abbraccio degli altri membri della squadra. Di seguito il video.