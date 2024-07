L'abbraccio dei tifosi dellaalla squadra si estende fino in Germania, precisamente a Herzogenaurach, dove i bianconeri sono in ritiro per gli allenamenti. Alla fine della prima sessione mattutina, diversi calciatori sono usciti per incontrare un gruppo di appassionati tifosi. L'entusiasmo era palpabile, con i giocatori che si sono prestati volentieri a foto e autografi, rafforzando il legame tra squadra e sostenitori. Questo momento di interazione sottolinea l'importanza del supporto dei tifosi, che segue la Juventus ovunque, dimostrando affetto e sostegno anche lontano dallo stadio di casa.