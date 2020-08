1









In queste settimane rimbalzano dalla Spagna voci su un possibile scambio tra Dybala e Isco. L'argentino sarebbe nel mirino dei Galacticos ma come scrive Calciomercato.com "Florentino Perez ha più volte ricordato che non sarà un'estate di colpi di prima fascia, nessuna trattativa del genere è in piedi né si è mai pensato di mettere sul tavolo 100 milioni di euro per portar via Dybala alla Juventus. Facile l'accostamento allo scambio con Isco arrivato dalla Spagna, ma anche in questo caso non ci sono trattative in corso o scenari caldi su un'operazione del genere. La Juve da mesi lavora al rinnovo di Dybala con le complicazioni legate ai diritti d'immagine, ma con la grande fiducia di chi sa che il traguardo non è lontano".