Tra i rumours di questi giorni sul mercato della Juve è spuntata anche l'idea di un nuovo scambio con il Barcellona. Dopo quello tra Pjanic e Arthur bianconeri e blaugrana potrebbero pensare a scambiarsi Douglas Costa e Ousmane Dembele che al Nou Camp non ha mai espresso tutto il suo potenziale. L'idea c'è ma il francese del Barça guadagna 9 milioni netti a stagione, il doppio del tetto ingaggi bianconero fissato in 9-10 milioni lordi per i nuovi acquisti. Anche il profilo caratteriale di Dembele non convince la dirigenza bianconera.