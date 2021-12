Il nome di Pierre-Emerickè ancora d'attualità per l'attacco della. Il calciatore gabonese dell'Arsenal, secondo quanto riporta Calciomercato.com, è nella lista di Federico Cherubini nonostante non rispetti alcuni parametri del nuovo corso bianconero, su tutti quello anagrafico: classe 1989 e quindi over 30, profili sui quali la Juventus cercherà di non andare.Ma c'è un motivo per cui Aubameyang, sempre secondo Calciomercato.com, può fare comunque al caso della Juventus: la formula con cui potrebbe arrivare. Prestito per sei mesi senza obbligo di riscatto, così da non creare vincoli e azzerare tutto nuovamente a giugno. Resta però un grande dubbio: la Coppa d'Africa, che Aubameyang disputerà con il Gabon. Considerando che è proprio gennaio il periodo più impegnativo per la Juventus, il rischio è di averlo troppo tardi.