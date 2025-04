2025 Getty Images

Juventus, la verità di Thiago Motta sulla fascia da capitano

5 minuti fa



Le parole di Thiago Motta al Corriere della Sera:



CAPITANI - Quando c'era Danilo il capitano era lui, ovviamente quando giocava. La Juve nata Testate scorsa era un progetto nuovo, con tanti cambiamenti, con tanti nuovi in squadra. Dovevo trovare il giocatore adatto, perché fare il capitano per me non è un gioco. Per me il capitano ha una grande responsabilità nel quotidiano, in campo e fuori dal campo. Ho cercato la persona giusta. Lo sarebbe certamente stato Bremer, che aveva l’autorevolezza necessaria. Poi la scelta è caduta su Locatelli, che lo è da tempo.