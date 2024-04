Cagliari-Juventus: i precedenti

La Juventus ha battuto 45 volte il Cagliari in Serie A, con 12 successi rossoblù e 26 pareggi a completare il bilancio; l’unica squadra che ha ottenuto più successi contro i sardi nella competizione è stata il Milan (46);

La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 partite di Serie A contro il Cagliari (1P) e dal 2016/17 in avanti contro nessuna squadra i bianconeri hanno ottenuto più successi nella competizione (12 anche contro Udinese e Bologna);

Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro squadre posizionate nelle prime tre posizioni in classifica ad inizio giornata (4N, 11P), inclusa la più recente nello scorso turno, contro l’Inter (2-2); l’ultimo successo del genere è arrivato proprio contro la Juventus: 2-0 all’Unipol Domus firmato dalle reti di Luca Gagliano e Giovanni Simeone, il 29 luglio 2020;

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite di campionato contro il Cagliari nel girone di ritorno (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 sfide disputate nella seconda parte della stagione in Serie A (6N, 2P);

L’1-1 è il punteggio più frequente in Serie A tra Cagliari e Juventus; è stato finora il finale di 16 incontri, il più recente dei quali nel maggio 2015 allo Stadium (Pogba, Rossettini);

La Juventus ha vinto 19 trasferte di Serie A contro il Cagliari (12N, 10P) e nessuna squadra ha ottenuto più successi esterni contro il Cagliari nella competizione (19 anche per il Milan) – ben 12 di queste 19 vittorie sono arrivate nelle 14 trasferte più recenti, contro le sette delle precedenti 27;.

Un'altra gara fondamentale alle porte, un'altra partita in cui prendersi i tre punti necessari per la corsa Champions League. Su un campo difficile, contro un avversario ostico come il Cagliari di Ranieri. Ecco i precedenti, raccontati così dal sito ufficiale della Juventus: