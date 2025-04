Juventus, la strategia per Tonali

La Juventus ha messo nel mirino Sandro Tonali come primo obiettivo per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il regista del Newcastle e della Nazionale italiana è considerato dal club bianconero il profilo ideale per aggiungere qualità, personalità e leadership a una squadra che punta a tornare ai vertici.Come riportato da calciomercato.com, l’operazione si presenta tutt’altro che semplice: Tonali è amatissimo dai tifosi del Newcastle, che lo hanno ribattezzato “il Maestro”, e il club inglese non sembra intenzionato a lasciarlo partire per meno di 70 milioni di euro. Inoltre, nonostante la riduzione dell’ingaggio a 5,7 milioni netti durante la squalifica per il caso scommesse, il suo stipendio resta elevato per i parametri juventini.

Per questo, Cristiano Giuntoli starebbe studiando una strategia alternativa: inserire Douglas Luiz, centrocampista brasiliano ex Aston Villa, come contropartita tecnica, più un conguaglio di circa 30 milioni di euro. Luiz, finora poco convincente in bianconero, potrebbe essere la pedina giusta per convincere il Newcastle e favorire l’approdo di Tonali a Torino.La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’interesse è concreto: la Juve sogna il ritorno di Tonali in Serie A, questa volta con la maglia bianconera.