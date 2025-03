Juventus, la strategia per Osimhen

Getty Images

Lasta studiando la strategia per arrivare a Victor, attaccante nigeriano classe 1998 di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero finanziare l’operazione puntando sulla cessione di Dusan Vlahovic.L’idea della dirigenza juventina sarebbe quella di valorizzare il serbo fino al termine della stagione, mettendolo in vetrina per massimizzarne il prezzo di mercato. Una volta ottenuta la cifra più alta possibile dalla sua vendita, la Juventus potrebbe lanciare l’assalto a Osimhen, considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

L’operazione si preannuncia complessa, sia per il valore del giocatore che per la posizione del Napoli, storicamente restio a cedere i propri gioielli ai rivali italiani. Tuttavia, la Juventus sembra determinata a esplorare questa possibilità, con l’obiettivo di assicurarsi un attaccante di livello internazionale.