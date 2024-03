Lasta da tempo sondando il portiere del Monza MicheleStando a quanto riferisce Calciomercato.com la dirigenza bianconera potrebbe presentare delle contropartite ad Adriano Galliani per convincerlo a lasciar partire l'estremo difensore. Possibili giocatori inseribili nell'affare sono Kean, Iling-junior, Miretti o Nicolussi Caviglia. Giuntoli però è già al lavoro per cercare un secondo nome qualora arrivare a Di Gregorio si rivelasse complesso. Piace Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Tutto si capirà comunque in base alle scelte di Mattia Perin e Szczesny nel mercato estivo.