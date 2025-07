Juventus, la strategia per arrivare a Sancho: le possibili contropartite

Getty Images

Dopo aver chiuso per Jonathan David, la Juventus continua a muoversi sul mercato. Il prossimo obiettivo si chiama Jadon Sancho: l’esterno inglese è tornato nei radar bianconeri, e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Manchester United per cercare un’intesa.Il principale ostacolo alla buona riuscita dell’operazione resta l’elevato ingaggio del giocatore, fuori dai parametri attuali della Juve. Tuttavia, il direttore generale Damien Comolli è determinato a trovare una soluzione, anche attraverso contropartite tecniche.Tra i nomi che potrebbero entrare nella trattativa figurano Vlahovic, Douglas Luiz e Timothy Weah, giocatori che, per motivi diversi, non sono più considerati centrali nel progetto di Igor Tudor. La strategia della Juventus è chiara: puntare su profili giovani ma già esperti a livello internazionale, capaci di alzare il tasso tecnico della rosa.

Sancho, reduce da un periodo complicato allo United ma con grande talento e voglia di rilanciarsi, rappresenta un’occasione che la Juve non vuole lasciarsi sfuggire. Dopo il tentativo fallito dello scorso anno, ora il contesto è cambiato: nuova dirigenza, nuovo allenatore e obiettivi più ambiziosi.Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione potrà davvero decollare.