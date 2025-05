Juventus, la strategia per arrivare a Ndoye

Getty Images

La Juventus continua a lavorare su nuovi obiettivi per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione, e tra i nomi nuovi spunta quello di Dan Ndoye. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante del Bologna è finito nel mirino dei bianconeri, che lo considerano un profilo ideale per aggiungere velocità e fisicità al reparto offensivo.Il Bologna valuta Ndoye circa 40 milioni di euro, una cifra importante per le casse juventine, attualmente impegnate in una complessa ristrutturazione tecnica e finanziaria. Proprio per questo motivo, la dirigenza bianconera starebbe studiando una formula che preveda l’inserimento di una contropartita tecnica. Il nome proposto è quello di Mbangula, giovane esterno di grande prospettiva che piace molto al responsabile dell’area tecnica rossoblù, Giovanni Sartori.

La trattativa è ancora in fase preliminare, ma potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, soprattutto se la Juventus decidesse di accelerare per bruciare la concorrenza. Ndoye, autore di una stagione convincente con il Bologna, rappresenta una delle sorprese del campionato e potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. La Juve osserva e valuta attentamente: la pista è calda.