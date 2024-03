La Juventus continua da tempo a corteggiare il centrocampista dell'Atalanta Teunil quale ha dichiarato che probabilmente in estate lascerà Bergamo. Stando a quanto riferisce Gazzetta.it dato il prezzo elevato del cartellino del centrocampista, circa 50 milioni, la dirigenza bianconera potrebbe valutare di inserire una contropartita. Individuata in Dean, molto apprezzato da Gasperini, che potrebbe fare un'eccezione visto che tendenzialmente il club di Bergamo non accetta contropartite. Manca ancora tempo al mercato estivo ed è tutto ancora aperto e da valutare.