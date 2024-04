E se, pur eliminando tutte le penali, 49,5 milioni risultassero ancora eccessivi per Charly? Il CFOsta considerando di non esercitare il diritto di riscatto e di cercare invece di negoziare un nuovo prestito, o magari ottenere un'estensione del prestito attuale con condizioni diverse. Il Southampton, squadra che milita nella seconda divisione inglese, sta lottando per la promozione e attualmente si trova al quarto posto, in piena zona playoff: il ritorno dei Saints in Premier League potrebbe essere un vantaggio per la