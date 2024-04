Una stoccata al 9. Dusan Vlahovic è uscito dalla gara di ieri nervoso e agitato, un po' per il cambio al 62esimo, un po' per non essere riuscito a incidere. Il risultato finale lo ha raccontato così la Gazzetta: “Quando è comparso il numero 9, Dusan non ci ha più visto. Mix di delusione e frustrazione. Vlahovic, scuro in volto, prima ha scosso la testa e imprecato, poi ha dato una botta alla bandierina e scagliato una bottiglietta per terra. DV9 è tornato immediatamente nello spogliatoio con la borsa del ghiaccio sul ginocchio per una lieve contusione: niente di preoccupante. Qualche occhiataccia, prima di fiondarsi sotto la doccia, l’ha mandata anche a Massimiliano Allegri, evitato all’uscita dal campo“.Ma la vera stoccata arriva da un altro giornale in edicola oggi, il Corriere dello Sport, che scrive: “Meglio Milik e Chiesa di Yildiz e Vlahovic, l’ultima mezz’ora di assedio non è bastata per buttare giù il muro alzato dal Milan. Sorprendente il nervosismo del serbo. Ha reagito e protestato in maniera plateale al momento del cambio, tirando una bottiglietta a terra e fulminando Allegri con lo sguardo. Un consiglio spassionato: riesamini meglio la sua prestazione”.