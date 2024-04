Moiseha giocato 16 partite questa stagione con lasenza segnare nemmeno un gol, un rendimento sicuramente deludente. La sua prestazione è stata influenzata da problemi fisici che ne hanno limitato la partecipazione, oltre che da sfortuna, con diversi gol annullati per fuorigioco di pochi centimetri e pali colpiti, come quello contro il Genoa.Questi episodi riflettono la difficile stagione che sta attraversando il giovane attaccante. A gennaio sembrava vicino a un cambio di scenario, con la Juventus e l'Atletico Madrid che avevano trovato un accordo per il suo prestito fino a giugno. Kean era stato visto anche al Wanda Metropolitano, ma poi l'affare è sfumato e ha fatto ritorno alla Juventus pochi giorni dopo.