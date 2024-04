Quante partite potrebbe disputare la Juventus nella prossima stagione?



Il calcolo sulle partite

Campionato: 38 partite

Coppa Italia: 5 partite

Supercoppa: 2 partite

Champions League: 17 partite (fino alla finale, in caso di percorso completo)

Mondiale per club: 7 partite (fino alla finale, in caso di percorso completo)

SOS calendario., già proiettate verso il 2024/2025, si preparano a cimentarsi in una stagione ricca di sfide, con la possibilità di competere per cinque trofei. Dal 17 agosto al 13 luglio, potrebbero trovarsi coinvolte in ben 69 partite, quasi una ogni cinque giorni.Se dovessero arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, potrebbero affrontareLe squadre inglesi, che possono vantare due coppe nazionali (per un totale di potenzialmente 12 match), potrebbero persino toccare quota 75. Tuttavia, questa eventualità riguarderebbe principalmente il Manchester City, dato che il Chelsea, l'altra squadra britannica ammessa al Mondiale, probabilmente non si qualificherà per una coppa europea.Al di là delle implicazioni sul piano fisico e dello spettacolo di questo sovraccarico di impegni agonistici,La situazione della Juventus, del resto, è incerta: da troppo tempo la squadra fatica su entrambi i fronti e non ha ottenuto vantaggi significativi dalle pause, se non la possibilità di affrontare la stagione con una rosa più leggera, integrando i giovani dell'U23 (come Yildiz, all'inizio della stagione).Per determinare quante partite potrà giocare lanella, possiamo sommare il numero di gare previste per ciascuna competizione in cui potrebbero partecipare.Ecco una panoramica delle possibili partite per lanella stagioneSommando tutte queste partite, otteniamo:38 (campionato) + 5 (Coppa Italia) + 2 (Supercoppa) + 17 (Champions League) + 7 (Mondiale per club) = 69 partiteVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.