Una notizia arrivata poco fa, quella della squalifica di quattro anni per doping inflitta a Paul. Il centrocampista francese era risultato positivo in seguito alla prima giornata di campionato. Un ritorno, quello di Pogba alla, che non è mai decollato. Prima i numerosi infortuni, poi la squalifica per doping. Paul si è rinchiuso nella sua villa nelle colline torinesi e da lì non è più uscito, non potendo allenarsi con i compagni alla Continassa. Oggi la notizia dei quattro anni di squalifica che ha scatenato i tifosi sui social. In gallery le principali reazioni.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.