Lasi è ritrovata oggi perdopo aver goduto di due giorni di riposo concessi da Allegri in seguito alla partita contro il. La squadra si è riunita allaper prepararsi al meglio per i prossimi impegni.Non sono emersi particolari problemi durante la sessione di allenamento. Tutti i giocatori sono a disposizione del tecnico, compreso Mattia, che era stato assente nella sfida contro i rossoneri.L'atmosfera è apparsa concentrata e determinata, con i giocatori pronti a mettersi al lavoro per raggiungere gli obiettivi stagionali. Dopo un accenno di delusione in seguito al pari contro il Milan, laè determinata a rialzarsi e a continuare la corsa verso i propri obiettivi. La prossima è con la: se vince, la Champions è acquisita.