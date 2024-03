Allegri resta per ora. La squadra continua a essere con il mister, come dimostrano le dichiarazioni dei giocatori, che puntano a pungolare il proprio orgoglio più che a riversargli addosso delle colpe, e come testimoniano alcune esultanze di altri come Vlahovic che spesso hanno ringraziato il loro allenatore dopo gol e partite. Il momento però è complicato e lo stesso Max, rimasto incredulo insieme al secondo, Marco Landucci, al momento del gol di Marusic, pare non essere in grado di trovare una cura a questa crisi. In ogni caso, il tecnico continua a rimanere fiducioso e ottimista insomma davanti alle telecamere, dove si è detto certo che la sua Juve riuscirà a centrale l'obiettivo stagionale di finire nelle prime 4.