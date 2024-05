Juventus, il gesto della società prima dell'allenamento

Ieri l'ultimo allenamento diretto da Massimiliano, un modo anche per salutare la squadra che, a sua volta, in parte sta ricambiando via social con messaggi che, da ieri sera, continuano ad arrivare all'indirizzo del tecnico toscano. Oggi, invece, il primo allenamento senza Allegri. A dirigerlo sono, in attesa che Paolotorni e si formalizzi la sua figura di traghettatore sulla panchina bianconera per gli ultimi due impegni stagionali.Intanto, prima che la squadra scendesse in campo, al Training Center della Continassa c'è stato un incontro tra la squadra e le alte figure dirigenziali della: il presidente, l'ADe il Football DirectorVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.