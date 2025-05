Juventus, la sfida al Venezia vale 60 milioni. Così cambierebbe anche il mercato

Getty Images



. Passa tutto dal risultato dellacontro il Venezia nella suggestiva cornice dello stadio Pier Luigi Penzo. I lagunari alla ricerca di tre punti fondamentali per sperare nella salvezza, i bianconeri alla ricerca di tre punti fondamentali per staccare un pass per la prossima Champions League.Un pass per la prossima massima competizione europea potrebbe alla Juventus una cifra corrispondente a circadi euro. Eviterebbe così la necessità di ulteriori aumenti di capitale e soprattutto potrebbe permettere alla Vecchia Signora di svolgere in estate un certo tipo di mercato.A cambiare sarebbe prevalentemente il mercato in entrata. Infatti, in caso di raggiungimento della prossimala Juventus potrebbe permettersi investimenti maggiori e di conseguenza si potrebbe puntare a nomi più noti. Ai cosiddetti "big". Su tutti probabilmente Victor Osimhen per rinforzare il reparto offensivo che con ogni probabilità rimarrà senza Dusan Vlahovic, e anche Sandro Tonali che è stato individuato come preferito per rinforzare il centrocampo anche se si dovrà lavorare con il Newcastle che non sembra intenzionato a privarsene.Diverso sarebbe il discorso sul mercato in uscita. Ci sarebbero infatti variabili differenti come per esempio la scelta del tecnico che guiderà la Juventus nella prossima stagione su cui ancora si sta riflettendo. Da questo si potranno prendere ulteriori decisioni su chi potrebbe lasciare Torino e chi potrebbe rimanere. Anche se, senza Champions, la dirigenza bianconera potrebbe trovarsi costretta a qualche sacrificio di lusso.Quindi, se per Renato Veiga e Francisco Conceicao tutto passa dal prossimo tecnico, dal prossimo modulo scelto, per Dusan Vlahovic la sensazione è che il futuro sia comunque segnato. Senza Champion però sarebbe difficile pensare a grandi colpi di mercato che, invece, con 60 milioni che arriverebbero dal pass quarto posto, potrebbero far sognare i tifosi.





