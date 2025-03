Juventus, la settimana di Thiago Motta: come è andata e su cosa ha lavorato

Laha chiuso una settimana intensa tra allenamenti e riflessioni, mentreha cercato di mantenere la concentrazione alta nonostante il periodo difficile. Come riportato da Tuttosport, il tecnico ha sfruttato questi giorni per lavorare sia sulla preparazione atletica che su quella psicologica, consapevole che la squadra ha bisogno di una scossa. Con un gruppo ridotto a causa delle convocazioni in nazionale, Motta ha condotto sessioni mirate e ha avuto colloqui individuali con i giocatori per comprendere il loro stato d’animo.Il prossimo appuntamento contro il Genoa sarà cruciale: una vittoria potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza per la sua permanenza in bianconero, ma resta da capire se un buon finale di stagione possa davvero cambiare la percezione del suo lavoro. La situazione resta delicata, soprattutto per i rapporti all'interno dello spogliatoio, spesso al centro delle discussioni in un’annata vissuta tra alti e bassi.

Lunedì, con il rientro dei nazionali alla Continassa, Motta dovrà affrontare nuove pressioni e prendere decisioni fondamentali per il futuro della squadra. Il campo, ancora una volta, darà il verdetto definitivo, mentre il tecnico continua a studiare soluzioni e a pretendere il massimo dai suoi giocatori.