«All or Nothing: Juventus porterà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico Club durante una stagione chiave e ne seguirà tutti gli eventi più importanti, a partire dall’arrivo del nuovo allenatore Andrea Pirlo». Così scriveva Amazon della serie tv sulla Juventus al momento dell'annuncio. Oggi un altro messaggio sui social dell'azienda: «All or Nothing: Juventus sarà disponibile entro la fine di quest’anno, ma non abbiamo aggiornamenti sulla data. A presto!». Uscirà quindi entro il 2021.