Juventus, la semestrale spinge il titolo in Borsa

Laha reso noti i risultati economico-finanziari del primo semestre della stagione, chiuso al 31 dicembre, con un utile di 16,9 milioni di euro. Si tratta di un miglioramento significativo di 112 milioni rispetto alla perdita di 95,1 milioni registrata nello stesso periodo del 2023/24. Questo risultato è stato possibile grazie alla partecipazione alla Champions League, che ha generato un forte incremento nei ricavi.L’andamento positivo si riflette anche in Borsa, con il titolo della Juventus in rialzo di circa il 5%. Il valore delle azioni si avvicina ai 3 euro, portando la capitalizzazione di mercato oltre il miliardo di euro. Ciò evidenzia il lavoro del club non solo nell’aumento dei ricavi, cresciuti da 173 a 290 milioni di euro, ma anche nella gestione dei costi, ridotti da 272 a 259 milioni.

Nonostante il miglioramento, la Juventus considera questa stagione ancora una fase di transizione. Alcuni extracosti, come le risoluzioni contrattuali di Danilo e Szczesny e gli ammortamenti legati ai riscatti di Rovella e Pellegrini dalla Lazio, influiscono ancora sul bilancio. L’obiettivo del club non è solo ridurre i costi, ma renderli sostenibili ed equilibrati.In ottica UEFA, la Juventus rientra già nel range dell’80% del rapporto costi/ricavi previsto per il 2024 e si avvicina al 70% richiesto per il 2025, segnale di una gestione finanziaria sempre più solida, come sottolinea Calcio e Finanza.