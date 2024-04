Nel panorama delle trattative tra Juventus e Napoli, diversi nomi emergono, tuttavia Nicolònon figura tra quelli in discussione. Nonostante il suo essere stato a lungo un obiettivo per Manna e Cherubini della Juventus, sembra che non corrisponda alle visioni e ai piani di Cristiano Giuntoli e della Juventus stessa. Questo suggerisce che, per motivi tecnici e caratteriali, Zaniolo non sia considerato idoneo alla squadra bianconera, sottolineando una divergenza nelle strategie di mercato tra le due squadre.Zaniolo vorrebbe comunque tornare in Italia e la squadra azzurra - con un ds come Manna che l'ha sempre stimato - potrebbe fare la differenza per lui.